Власти ЕС приняли решение о приостановке программы снобжения деньгами для переоборудования пунктов пропуска на границе с государством Украина. На модификацию выделили 36 млн долларов. Об этом передает Reuters ссылаясь на объявление высокопоставленного европейского дипломата.

Дипломат говорит, что в ЕС возникла «некоторая усталость от Украины».

Проект по переоборудованию пунктов пропуска был запущен в прошлом году. Проект был запущен в минувшем году после того, как в Брюсселе поддержали «прозападных лидеров столицы Украины в период крымского кризиса», пишет агентство.

«Людей раздражает отсутствие перемен, особенно в сфере борьбы с коррупцией», — продолжает спикер.

Поговорить с европейским дипломатом удалось Reuters, но его имя пока не называется. При всем этом он заметил, что Брюссель продолжит поддерживать украинскую экономику. Он предусматривал реконструкцию четырех украинских КПП — 2-х на границе с Польшей и по одному на границе со Словакией и Венгрией, а кроме этого строительство 2-х пропускных пунктов на границе с Румынией. В итоге этого время ожидания при пересечении границы должно было сократиться. В итоге в представительстве ЕС решили, что проект не удастся закончить вовремя.

Как уточняется, в конечном итоге проект было решено закрыть из-за допущенных здешними депутатами и подрядчиками задержек, ошибок и перерасхода средств. Государственная фискальная служба Украины, контролирующая исполненье программы со стороны украинской столицы, уведомила, что причинами задержек в реализации стали, в частности, кадровые перестановки в ведомстве, длительный процесс проведения тендера и согласований изменений в проекты.