Еще четверо российских актеров попали в базу «Миротворца»

Четыре российских актера были добавлены в базу «Миротворца» после того, как они вместе сыграли в одном спектакли на территории Крыма.В частности, в «чистилища» попали Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова. Все они принимали участие в постановке «Семейный ужин в половине второго».Теперь, на основании этих действий, им будет закрыт въезд в Украину, так как они нарушили нормы местного законодательства.Напомним, что в базу данных сайта «Миротворца» вносятся лица, которые ведут антиукраинскую деятельность в тех или иных проявлениях.