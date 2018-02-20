Facebook дали месяц для объяснения причин блокировки Кадырова

В первых числах февраля Роскомнадзором вторично был поднят вопрос о причинах блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию замглавы ведомства Вадима Субботина.

«Мы встречались с “Фейсбуком” и поднимали этот вопрос. Еще раз письменно вручили им наш запрос… Дали им месяц, коллеги не смогли ответить», — пояснил Субботин.

Он считает, что месяц ведомство отсчитывает с момента встречи и передачи письменного обращения.

«Они согласились взять время, чтобы сформулировать причины. Вопрос на контроле», — уточнил Вадим Субботин.

Напомним, что профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря 2017 года. Роскомнадзор сразу же направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокирования аккаунтов главы Чеченской Республики. Представители Facebook ответили, что причиной блокировки страницы известного политика стало включение Кадырова в санкционный список США.

Кадыров высказал мнение, что его блокировали в соцсетях из-за критики действий США в исламском мире. Он заявил, что «принципиально» не вернется в Facebook, сравнивая действия недоброжелателей с «мышиной вознёй».