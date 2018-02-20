Футболисты тульского "Арсенала" победили "Динамо" из Вране в контрольном матче

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Футболисты тульского "Арсенала" одолели "Динамо" из Вране, выступающее во втором по силе дивизионе чемпионата Сербии, в товарищеской игре на тренировочном сборе в Турции.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Белеке, завершилась со счетом 1:0 в пользу туляков. Единственный мяч на 85-й минуте со штрафного забил Кантемир Берхамов.

Позднее во вторник "Арсенал" проведет еще один контрольный матч против алма-атинского "Кайрата". Эта игра начнется в 17:00 по московскому времени.