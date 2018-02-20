Геращенко: «Амнистия для боевиков ОРДЛО пока невозможна»

Украине предстоит общественная дискуссия об амнистии лиц, проживающих в ОРДЛО, однако этот процесс возможен только после завершения активной фазы конфликта.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила: «Амнистия проводится именем Украины, украинскими судами и на освобожденной территории! И поэтому в условиях, когда вооруженный конфликт находится в активной фазе, амнистия невозможна».

Она отметила, что во время обсуждения вопроса освобождения украинских заложников в рамках ТКГ в Минске оппоненты поднимают тему амнистии.

Геращенко подчеркнула: «В сентябре 2014 года ВР Украины проголосовала за закон об амнистии, однако он не вступил в силу из-за деструктивной позиции РФ и ОРДЛО, где провели фейковые выборы по кремлевскому сценарию».