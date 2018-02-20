Геращенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем освобожденных из плена

Данные медицинско-психологической диагностики бывших пленных боевиков ОРДЛО свидетельствуют о том, что многие из них имеют серьезные проблемы со здоровьем.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила: «Итак, больных гепатитом среди освобожденных — 5 человек; выбиты зубы — более чем у 50 человек. Увечий, полученных во время пребывания в вынужденной изоляции — 4 человека. Опухоли — 4 человека, закрытая черепно-мозговая травма — 7 человек. Стрессовые реакции — 69 человек. Суицидальные попытки — 6 человек. Психологическое сопровождение необходимо более 40 людям».

Кроме того, она уточнила, что эти люди также пережили насилие, давление, шантаж и стресс.