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Геращенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем освобожденных из плена


Добавлено: 20 фев 2018 в 16:01, Категория: Украина
Геращенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем освобожденных из плена

Данные медицинско-психологической диагностики бывших пленных боевиков ОРДЛО свидетельствуют о том, что многие из них имеют серьезные проблемы со здоровьем.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила: «Итак, больных гепатитом среди освобожденных — 5 человек; выбиты зубы — более чем у 50 человек. Увечий, полученных во время пребывания в вынужденной изоляции — 4 человека. Опухоли — 4 человека, закрытая черепно-мозговая травма — 7 человек. Стрессовые реакции — 69 человек. Суицидальные попытки — 6 человек. Психологическое сопровождение необходимо более 40 людям».

Кроме того, она уточнила, что эти люди также пережили насилие, давление, шантаж и стресс.



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Добавлено: 20 фев 2018 в 16:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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