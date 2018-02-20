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Госдеп: «США будут и впредь стоять рядом с Украиной»


Добавлено: 20 фев 2018 в 18:32, Категория: Украина
Госдеп: «США будут и впредь стоять рядом с Украиной»

Пресс-служба Госдепа США опубликовала специальное обращение по случаю Дня Героев Небесной Сотни в Украине.

В Госдепе отметили: «Четыре года назад украинцы из всех слоев общества и всех регионов страны объединились на Майдане, центральной площади Киева, чтобы потребовать от своего правительства признания выбора граждан Украины присоединиться к Европе. Десятки украинцев — Небесная сотня — отдали свои жизни ради мечты о лучшей Украине».

Кроме того, в Вашингтоне подчеркнули, что намерены продолжать всячески помогать Украине в борьбе против агрессии России: «Соединенные Штаты будут и впредь стоять рядом с Украиной, поскольку она сталкивается с продолжающейся российской агрессией, в результате которой погибло более 10 тыс. человек и были переселены более 1,6 млн украинцев».



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Добавлено: 20 фев 2018 в 18:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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