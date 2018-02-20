Госпредприятия, занятые в сфере водоснабжения, будут осуществлять закупки по новой схеме

Государственным и муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения позволят осуществлять расходование не бюджетных средств, полученных ими от осуществления своей деятельности, руководствуясь Федеральным законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Соответствующий законопроект будет вынесен на обсуждение на заседании Комитета Госдумы по энергетике 20 февраля. Инициатива была внесена в Госдуму группой сенаторов во главе с Андреем Кутеповым. Авторы инициативы считают, что подобные изменения позволят госпредприятиям оставаться конкурентоспособными с иными коммерческими организациями и достигать цели, в соответствии с которыми они были созданы.

Напомним, в 2013 году некоторые виды заказчиков попали под действие 44-го Федерального закона, по которому проводятся закупки за счёт бюджета, а закупки за счёт собственных внебюджетных средств осуществляются по 223-му Федеральному закону. Закупки по закону №223-ФЗ проводят организации, в которых государство имеет долю участия более 50 процентов. Сам по себе документ является рамочным и содержит общие положения, не регулируя содержание действий заказчика. Если же положение о закупках у заказчика не утверждено, то закупки за счёт внебюджетных средств должны проводиться по закону №44-ФЗ, который более детально регулирует действия заказчика.

Таким образом, заказчик обязан работать в соответствии с законом №44-ФЗ, если он проводит закупки за счёт бюджетных средств либо также внебюджетных средств при условии отсутствия у него положения о закупках. В пояснительной записке к документу отмечается, что распространение положений Федерального закона №44-ФЗ на все закупки унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, повлекло возникновение ряда проблем, которые в конечном итоге влекут невозможность обеспечения бесперебойной подачи воды, а в ряде случаев сказывается на качестве воды.

Сравнительная статистика закупок за 6 месяцев 2017 года показывает, что закон №44-ФЗ не обеспечивает ни рост конкурентных процедур, ни рост экономии. Более того, ряд неотложных дорогостоящих работ, которые необходимы для функционирования системы водоснабжения и водоотведения и которые ранее выполнялись за счёт внебюджетных средств, стали невозможны к выполнению по причине неприемлемых условий, установленных Федеральным законом №44.

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