Гройсман: «Мы пока не смогли реализовать планы по Украине»

Украинские власти за четыре года, прошедших после Революции достоинства, не смогли обеспечить устойчивый экономический рост и кардинально улучшить качество жизни граждан в соответствии с потенциалом страны.

Премьер — министр Украины Владимир Гройсман заявил: «За четыре года после Революции достоинства удалось ли нам кардинально изменить качество жизни украинских граждан? Мы должны быть самокритичными и сказать „нет“. Мы пока что не смогли реализовать тот амбициозный план, который бы обеспечил устойчивый экономический рост, который отвечал бы интересам и возможностям Украины».