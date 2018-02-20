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Гройсман предложил проверять бизнес без предупреждения


Добавлено: 20 фев 2018 в 00:13, Категория: Политика
Гройсман предложил проверять бизнес без предупреждения
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде снять ограничения на проведение Государственной службой по вопросам труда проверок соблюдения законодательства о труде предприятиями.

Об этом говорится в законопроекте №8045, зарегистрированном в Раде 15 февраля.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в результате изменений в закон "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" от 3 ноября 2016 года органы контроля утратили право беспрепятственной инспекции предприятий.

Вместо этого, их обязали заблаговременно предупреждать о посещении предприятий и проводить инспекцию в присутствии руководства предприятия.

Также сообщается, что узаконивание ограничений при проведении проверок в сфере соблюдения законодательства по вопросам труда не позволяет должным образом и своевременно обеспечивать такие права.

Целью принятия законопроекта является восстановление полноценного государственного надзора, в том числе горного, и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, охране труда, гигиене труда.

Отмечается, что эффективность надзора Гоструда может быть обеспечена его внезапностью, возможностью в случае угрозы здоровью или жизни человека остановить выполнение работ, эксплуатации оборудования повышенной опасности.

Напомним, 1 декабря 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменения в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при производстве предварительного расследования", который ограничивает давление правоохранителей на бизнес.


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Добавлено: 20 фев 2018 в 00:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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