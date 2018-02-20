Избирательные участки на выборах появятся на 38 вокзалах в 25 регионах

Тема: Президентские выборы — 2018

Избирательные участки для голосования на выборах Президента России появятся на 38 вокзалах в 25 регионах страны, сказал глава РЖД Олег Белозёров, передаёт ТАСС.

Пункт об этом содержится в подписанном главой компании и председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой соглашении о взаимодействии по вопросам информирования избирателей о предстоящих выборах.

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«Мы на основании нашего соглашения по нескольким направлениям взаимодействуем, прежде всего, предоставляем возможность размещения избирательных комиссий — это 38 вокзалов, 25 субъектов Российской Федерации», — уточнил Белозёров при ответе на вопрос о конкретных мерах реализации взаимодействия.

Другим направлением сотрудничества станет непосредственно информирование о выборах.

Белозёров подчеркнул, что РЖД благодаря наличию собственного телевидения располагает возможностью предоставлять путешествующим избирателям данные об избирательной кампании.

«Благодарны (Центризбиркому — прим. ред.), что нам дают возможность представить информацию и в виде брошюр, и воспользоваться размещением на наших объектах», — сказал глава РЖД после подписания соглашения.

Выборы Президента России пройдут 18 марта.

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