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Каким был последний показ осень-зима 2018 Виктории Бекхэм в Нью-Йорке


Добавлено: 20 фев 2018 в 01:27, Категория: Шоу-бизнес
Каким был последний показ осень-зима 2018 Виктории Бекхэм в Нью-Йорке

Автор: Ольга Шевцова

В рамках Недели моды в Нью-Йорке, Виктория Бекхэм продемонстрировала свою коллекцию осень-зима 2018. Показ прошел в новом формате презентации, а локацией выбрали музей. В Нью-Йорке это здание считают самым красивым и величественным. Он состоит из двух особняков, которые ранее принадлежали Отто Кану и Джеймсу Бердену.

В коллекцию вошло 26 комплектов — модели демонстрировали их под сопровождение электронной музыки 1998 года, исполнителя B9. На показе присутствовало только 70 человек. Такой была задумка дизайнера — каждый мог рассмотреть все детали нарядов.?

«Я хочу, чтобы можно было не только увидеть детали, но и услышать их», — сказала Виктория Бекхэм, анонсируя показ.

Удивительно то, как здорово на протяжение 10 лет своей деятельности дизайнер показала развитие моды в целом: начиная скульптурными платьями-футлярами в духе Ролана Муре до конструктивистских экспериментов, вдохновляясь творчеством Марджелы. Все это передает настроение и иллюстрирует дух современной моды, включая и личное развитие дизайнера и ее стиля.

В осенне-зимней коллекции прочитывается строгий минимализм, деконструкция и интеллектуальный дизайн. Сегодня мы видим тренчи, однобортные пальто, похожие на военную форму, асимметричные платья со сложными драпировками, кожаные плащи, худи-оверсайз и леггинсы со штрипками, как носили в 1980-е. А также брючные костюмы, комбинезоны и кашемировые кофты — коллекция получилась сдержанной по цвету и пропорциям. И только леопардовый принт напоминает нам о том, какой была Виктория ранее. Конечно, этот тренд мы увидели у многих брендов, например у Micahel Kors и Tom Ford.

Отдельного внимания заслуживают аксессуары. Образы завершали лоферы с тупыми широкими носами и пряжками, крошечные сумки с ремешками и сумки-баулы. Последние настолько большие, что в одну из них поместилась сама Виктория — ради смеха она поделилась фото в инстаграме.

Известно, что это последний показ Виктории Бекхэм в Нью-Йорке. Свою весеннюю коллекцию она покажет уже в родном Лондоне в честь юбилея собственного бренда. Rodarte, Alexander Wang и многие другие тоже приняли решение уделить внимание другим проектам и отказались от участия в Неделе моды в Нью-Йорке. Посмотрим куда это приведет.



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Добавлено: 20 фев 2018 в 01:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fashiontime

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