Кейт Миддлтон и графиня Уэссекская Софи устроили модный прием в Букингемском дворце

Кейт Миддлтон и графиня Уэссекская Софи

На следующий день после 71-й церемонии вручения наград BAFTA Кейт Миддлтон провела в Букингемском дворце мероприятие Commonwealth Fashion Exchange – прием в рамках Недели моды в Лондоне. А помогала ей в этом другая представительница британской королевской семьи – супруга принца Эдварда, 53-летняя графиня Уэссекская Софи.

На приеме были представлены наряды, созданные дизайнерами из разных стран, в том числе и любимыми модельерами герцогини Кембриджской. Супруга принца Уильяма появилась перед гостями, среди которых были Анна Винтур, Наоми Кэмпбелл, Эдвард Эннинфул, Стелла Маккартни, Адвоа Абоах, в черно-белом кружевном платье с цветочным принтом от Erdem.

Графиня Уэссекская, которую в прессе часто называют одной из самых стильных представительниц королевской семьи, выбрала черное платье с красной отделкой от Burberry.

Кейт Миддлтон и графиня Уэссекская Софи

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, Кэролайн Раш и Анна Винтур

Кейт Миддлтон, графиня Уэссекская Софи, Стелла Маккартни