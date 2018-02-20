Климкин выдвинул Донбассу ультиматум после подписания закона о реинтеграции

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что теперь у неподконтрольного Киеву Донбасса только два пути.

При этом глава внешнеполитического ведомства Украины уверенно заявил, что во время честных выборов, наверняка жители этого региона выберут второй путь.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о евроинтеграции, в котором Россия названа агрессором, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР признаны оккупированными территориями.

Справка: Россия не является стороной данного конфликта, о чём неоднократно заявляла. Все обвинения Киева беспочвенны и бездоказательны.