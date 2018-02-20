Красный Крест заявил, что не имеет в ОРДО доступа к Vodafone

Офис делегации Международного Комитета Красного Креста в оккупированном Донецке не призывал жителей города пользоваться своим сигналом связи Vodafone.

Пресс-служб делегации МККК в Украине сообщает: «Мы официально заявляем, что появившаяся в социальных сетях и переопубликованная информация о раздаче сигнала мобильной связи Vodafone, и какие бы то ни было призывы приходить к офису МККК в Донецке для совершения звонков по данной сети, являются не соответствующими действительности».

Кроме того, в организации уточнили, что «у наших сотрудников в донецком офисе нет доступа к сигналу Vodafone, они не могут совершать звонки по этой сети».