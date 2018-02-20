Кто родился 20 февраля

Виктор Владиславович Зубарев (57 лет), член Комитета Государственной Думы по энергетике. Был депутатом Красноярского городского совета депутатов, председателем комиссии по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и коммуникационному комплексу и комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края. Избирался депутатом Государственной Думы V и VI созывов. Занимал должность заместителя председателя правительства — министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края.

А ещё в этот день родились:

Фаиз Сарадж (58 лет), премьер-министр Ливии. После гражданской войны в Ливии вошёл в комиссию, которая занималась вопросами национального примирения. Был депутатом Всеобщего национального конгресса. В январе 2016 года президентский совет Ливии назначил Фаиза Сараджа премьер-министром Правительства национального согласия.

Александр Павлович Александров (75 лет), российский космонавт. Дважды Герой Советского Союза. Совершил два полёта в космос общей продолжительностью 309 суток 18 часов 2 минуты 58 секунд. Был участником 2-й основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют-7» и 1-й экспедиции на орбитальную станцию «Мир». Совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 5 часов 44 минуты 15 секунд.

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