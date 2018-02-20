Кто родился 20 февраля

Виктор Владиславович Зубарев (57 лет), член Комитета Государственной Думы по энергетике. Был депутатом Красноярского городского совета депутатов, председателем комиссии по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и коммуникационному комплексу и комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края. Избирался депутатом Государственной Думы V и VI созывов. Занимал должность заместителя председателя правительства — министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края.
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