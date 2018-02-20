Курсанты Северодвинского учебного центра ВМФ проводили масленицу

В воскресенье на территории Учебного центра подготовки младших специалистов ОУЦ ВМФ России в городе Северодвинске состоялся спортивный праздник «Русская масленица».

В мероприятии приняли участие военнослужащие учебного подразделения, гражданский персонал и члены семей военнослужащих. Перед началом соревнований с приветственным словом к присутствующим обратился командир Учебного центра капитан 1 ранга Иван Ануфриев и вручил грамоты членам сборных команд за успешное выступление в зимней Спартакиаде объединенного учебного центра.

В этот день участники спортивного праздника состязались в перетягивании каната, мини-футболу на снегу, хоккею в валенках, отжиманиях в упоре лёжа. Для самых маленьких были организованы детские конкурсы, а также катание на ватрушках с ледяной горки, которую курсанты соорудили накануне проведения этого праздника.

Все победители спортивных мероприятий были поощрены грамотами от командования Учебного центра, а детям были вручены сладкие призы.

Также комиссия подвела итоги конкурса по изготовлению снежных фигур, к постройке которых молодые матросы приступили за день до проведения конкурса. Победили в нем военнослужащие 1 учебной роты.

Для участников семейного спортивного праздника была развернута полевая кухня, где все желающие смогли подкрепиться гречневой кашей с тушёнкой.