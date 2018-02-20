Лавров: Россия требует объяснений США о вертолетах-инкогнито в Афганистане

Россия потребовала объяснить власти США появление в Афганистане неопознанных вертолетов, совершающих полеты на оккупированные боевиками территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, - пишет RT.

По словам дипломата, данный вопрос возник после того, как руководство афганских провинций публично рассказали об этом.

Теперь у Москвы появились предположения о причастности к этому сил НАТО.

«И причины этих полётов нам никто пока не может объяснить, и в целом пытаются уходить от ответов на эти закономерные вопросы», - возмутился Лавров, добавив, что тем самым поведение американских властей вызывает определенные подозрения.

В то время, заключил министр, когда «Исламское государство»*(организация запрещена на территории РФ), угрожает безопасности всего мирового сообщества, для борьбы с ними требуется консолидация международных сил. Кроме того, Москва всерьез обеспокоена проблемой расширения террористических границ, считая проникновение боевиков на территорию Средней Азии и России недопустимым.

Напомним, месяцем ранее на заседании Совета Безопасности ООН, Сергей Лавров уже затрагивал проблему международного терроризма, сделав акцент на сосредоточении боевиков на севере Афганистана.