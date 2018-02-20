Либерж Кпадону начнет готовиться к съемкам

Спасибо большое всей закадровой команде «Дом 2» за бесценный опыт в работе. Вы крутые Теперь я могу с уверенностью сказать, что вы творите чудеса! Мне было приятно прикоснуться к вашему миру и набраться опыта. Теперь моя подготовка к работе в кадре пойдёт на много быстрее, ведь сейчас я точно знаю, что от меня требует весь съёмочный процесс. До встречи в эфирах и счастливой всем работы!P.S. Это не значит, что я прям сейчас полечу на съемки! Это значит, что я только начну готовиться к ним! И если всё удачно сложится, то вы увидите меня на тв.