Луценко хочет разобраться с экс-чиновниками времен Януковича

Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал, что уже в 2018 году начнутся заочные судебные процессы над бывшими высокопоставленными руководителями времен экс-президента Виктора Януковича.Об этом Луценко заявил после встречи с семьями героев Небесной сотни."В этом году начнутся судебные процессы над членами организованной преступной группировки Януковича, в частности Азаровым, Арбузовым, Курченко, Клименко, Ставицким, Захарченко, Якименко и самим Януковичем, - все эти судебные процессы я считаю беспрецедентно резонансными и важными для нашего общества", - рассказал генпрокурор .Луценко уточнил, что речь идет именно о судебных процессах."То есть по всем этим гражданам, за исключением Курченко, у нас есть разрешение суда на заочный процесс, следствие в настоящее время осуществляет следственные действия после завершения досудебного следствия и в этом году все эти дела будут рассматриваться в судах", - пояснил он.По словам Луценко, в отношении Курченко решение суда ожидается с января 2017 года."Мы надеемся получить ответ от суда (о возможности заочного осуждения - ред.), это даст нам возможность передачи в суд по существу и этого дела", - сказал Луценко.Как известно, Печерский районный суд Киева разрешил осуществить заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по другому делу в отношении расстрелов на Майдане.Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.