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» » Марго Овсянникова задумалась над тем, чтобы покинуть проект

Марго Овсянникова задумалась над тем, чтобы покинуть проект


Добавлено: 20 фев 2018 в 13:39, Категория: Шоу-бизнес
Марго Овсянникова задумалась над тем, чтобы покинуть проект
Итак ребятки. Думаю над тем, чтобы покинуть проект. Он мне дал большой опыт, но к сожалению в драках. Сначала мне преподнесли парня по имени Евгений Жарков. Певец, алкоголик и драчун, который поднимал на меня руку. Потом у меня был Саймон, который избивал меня, кидая об землю. А его даже не убрали с проекта. А ведь человек даже не извинился, скорее всего он не осознаёт свою вину. В данный момент на острове точно нет достойной кандидатуры, с которой можно было бы построить отношения, не считая одного парня, который мне отказал. Я то умею это делать. Но за избиениями мне не дают это показать. Чем бы вы мне советовали заняться после проекта? Интересно ваше мнение и советы! Люблю вас!
[Автор: Марго Овсянникова]


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Добавлено: 20 фев 2018 в 13:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

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