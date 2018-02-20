Марго Овсянникова задумалась над тем, чтобы покинуть проект

Итак ребятки. Думаю над тем, чтобы покинуть проект. Он мне дал большой опыт, но к сожалению в драках. Сначала мне преподнесли парня по имени Евгений Жарков. Певец, алкоголик и драчун, который поднимал на меня руку. Потом у меня был Саймон, который избивал меня, кидая об землю. А его даже не убрали с проекта. А ведь человек даже не извинился, скорее всего он не осознаёт свою вину. В данный момент на острове точно нет достойной кандидатуры, с которой можно было бы построить отношения, не считая одного парня, который мне отказал. Я то умею это делать. Но за избиениями мне не дают это показать. Чем бы вы мне советовали заняться после проекта? Интересно ваше мнение и советы! Люблю вас![Автор: Марго Овсянникова]