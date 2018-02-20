МИД: пострадавшим в Сирии россиянам оказано содействие для возвращения на отчизну

В ведомстве не уточнили, о каком столкновении речь идет, и не назвали каких-либо определенных дат и мест, однако подчеркнули, что раненых, среди которых есть и жители стран СНГ, насчитывается несколько десятков. В нем отмечается, что пострадавшим оказано содействие для возвращения в РФ где, они проходят курсы лечения в разнообразных медицинских учреждениях.

В самом начале февраля канал CBS выступил с утверждением о том, что жители РФ входили в подразделения сирийских проправительственных сил, которые 7 февраля у населенного пункта Хашшам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор якобы напали на штаб «Сил демократической Сирии», пользующихся поддержкой Вашингтона.

Напомним, до этого 8 февраля Пентагон объявил, что среди погибших в итоге авиаудара коалиционных войск по проправительственным силам в районе Дэйр-эз-Зора могли быть участники русской частной военной компании.

В ночь на восьмое февраля союз во главе с США нанес удар по сирийским ополченцам, которые проводили операцию против «спящей» ячейки ИГ*. В итоге инцидента были ранены 25 ополченцев.

13 февраля Bloomberg ссылаясь на неназванных собеседников написал, что под ударом авиации коалиции США в Сирии погибли от 100 до 200 «русских наемников». По последним располагаемым сведениям на данный момент Пентагона, из русского ответа следовало, что российских военнослужащих в районе удара нет.