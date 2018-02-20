"Миннесота" на выезде обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" на выезде нанесли поражение "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в понедельник в Бруклине, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:1, 3:2, 1:0). Дубль в составе "Миннесоты" сделал Джейсон Цукер (33-я и 57-я минуты), по шайбе забросили Юэль Эрикссон Эк (8), Мэтт Каллен (30) и Тайлер Эннис (35). У "Айлендерс" отличились Росс Джонстон (20), Андерс Ли (22) и Таннер Фриц (37).

Следующий матч "Миннесота" проведет 22 февраля на выезде против "Нью-Джерси", "Айлендерс" в этот же день сыграют в гостях с "Торонто".