Минтранс Российской Федерации заявляет, что все политические, технические вопросы авиасообщения с Каиром улажены

Следствие установило, что предпосылкой погибели судна стал теракт. При всем этом возобновление постоянного авиасообщения с арабской страной планировалось в последнем зимнем месяце.

Авиакомапания EgyptAir подтвердила, что возобновление рейсов в Египет отложено до начала апреля. Об этом докладывают египетские СМИ ссылаясь на местное Министерство авиации.

С апреля начинает действовать летнее расписание.

Египетская сторона может осуществлять еженедельно три рейса в столицу и обратно, добавил он. Встречный рейс будет выполняться также 3 раза в неделю в 10:50. Нет продажи и бронирования на прямые перелеты в обратном направлении.

В середине зимы этого 2018-ого Ростуризм позволил реализацию туров в Египет с перелетом через Каир.

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом отложено до начала апреля.

До этого предполагалось, что авиасообщение между 2-мя государствами будет восстановлено во второй половине февраля.

При этом в Минтрансе Российской Федерации также выделили, что все политические и технические вопросы относительно восстановления рейсов на 100% улажены, а решение о переносе связано только с экономическими обстоятельствами.

Она заверила, что каких-либо препятствий для восстановления авиасообщения нет. Кроме того, планируется, что в аэропорту Египта будут работать сотрудники русских служб безопасности.

До этого, 4 января, указ о обновлении стабильных воздушных перевозок между Москвой и Каиром подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, напоминает РИА ФАН.