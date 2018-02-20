Москаль о реинтеграции Донбасса: «С ними невозможно говорить»

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что не слишком оптимистично настроен относительно закона по реинтеграции Донбасса.

Он отметил: «С моей точки зрения, я как человек, который там работал, могу сказать: у нас была „нормандская четверка“, был Минск-1, Минск-2, Минск-3, результата это не дало. Девиз Минска — „Альтернативы нет“, но я сторонник того, что переписать нельзя Библию, Тору и Коран. А Минск переписывается с учетом новых вызовов».

Он уточнил, что в реинтеграцию Донбасса он верит мало: «На фоне падения экономики и санкций рейтинг Путина 85–70% стоит на месте только из-за пропаганды войны на Донбассе, из-за Крыма. Крымчане благодарны, что их сыновья не умирают и не воюют за Украину и так далее, и что символ русской славы Севастополь был и стал русским, и это нашей власти нужно было предвидеть».

Также, Москаль подчеркнул: «Есть оптимисты, а я в этой ситуации пессимист, потому что я видел настроения людей. Там люди разделены на три категории: люди, которые искренне любят Украину, и эта искренность настоящая, сторонники Новороссии, то ли „ЛНР“, то ли „ДНР“ … ну и третьи — это сторонники и фанаты, ультрас Путина. С ними невозможно говорить, это даром потраченное время — кого-то переубедить абсолютно невозможно. И, к сожалению, сторонников Украины по сравнению со сторонниками Новороссии и Путина — явно не в нашу пользу. Если изменится пропорция, то изменится все на Донбассе, а пока не в нашу пользу».