Москвичам предложили варианты покупки квартир за доплату в рамках реновации

Московские власти опубликовали списки квартир, которые можно приобрести за дополнительную плату в рамках программы реновации.

На сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы размещен список из 80 одно- и трехкомнатных квартир. Все они расположены в 18-этажной новостройке по адресу: 5-я Парковая улица, 62Б.

Площадь однокомнатных квартир составляет от 38,4 до 40,2 кв. м; трехкомнатных — до 78,1 кв. м. Стоимость представленных квартир составляет от 6,3 млн до 12,9 млн рублей.

По программе реновации жильцы сносимых домов могут либо переехать в равнозначное по площади жилье в новостройке, либо доплатить за метраж и переехать в большую по площади квартиру.

Московские власти обещают скидку в размере 10% от рыночной стоимости приобретаемого жилья.