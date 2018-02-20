На Одесчине от кори умер 5-месячный ребенок

В Одесской области от кори умер 5-месячный ребенок.

Замгендиректора по надзору за инфекционными болезнями центра общественного здоровья при Минздраве Виктор Ляшко. Так, он отметил: «С нашего предыдущего брифинга, к сожалению, подтвердился еще один летальный случай — умер 5-месячный ребенок в Одесской области. Умер именно от осложнений, спровоцированных корью. Плановую прививку этому ребенку должны были сделать в 12 месяцев, как это предусмотрено национальным календарем прививок. Это именно тот случай, когда ответственность за болезнь и смерть ребенка лежит на каждом из тех, кто сознательно или по объективным причинам не был привит в предыдущие годы».