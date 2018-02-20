На Кубани судья матерился во время совещания, сейчас ему угрожает проверка

До этого в интернет угодила аудиозапись, предположительно, с одного из заседаний.

Согласно базе Арбитражного суда Краснодарского края, Шевченко проводил совещание 13 февраля 2018-ого года по делу между ЗАО «Электротехническая компания» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Когда уполномоченный истца спросил, можно ли рассмотреть дело сегодня, судья ответил: «Нет!» Сейчас вы приезжаете и, типа, хотите в какую-то позу для меня неприятную поставить? Уполномоченный истца поинтересовалась, нет ли у суда возможности избежать отсрочки, на что получила прямолинейный ответ. «Ежели ваши тупорогие кредиторы договориться, то командовать парадом буду я» — такую речь выдал судья. «Не факт, что 20 мне будет удобно, у меня день рождения там близко». На ней судья выражает раскаяние за собственный выпад в адрес истца. Судя по картотеке арбитражных дел, идет речь о процессе между пермской «Электротехнической компанией» и Туапсинским НПЗ. Судья просил передать «всем привет», добавив, что совещание переносит на 20 марта.

Но судья не стал ждать результатов проверки и подал в отставку. Одна из сторон попросила перенести совещание по делу.

«Не имеет значения, почему это получилось». Это не может оправдывать мой поступок ни коем образом.

«Да, я, безусловно, наверное, совершил дисциплинарный проступок, порочащий честь судьи». Я сам себя наказал. Он добавил, что считает невозможным свое последующее нахождение в данной должности.

Как в интернет угодила аудиозапись, неизвестно. Как сказали «Живой Кубани» в пресс-центре краевого суда, Алексей Шевченко был лишен статуса судьи в связи с дискредитирующими основаниями.