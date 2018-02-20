«Отличник полиции»: Боевики «ДНР» наградили нагрудным знаком «главу МВД ЛНР»

«МВД ДНР» наградило главу «МВД ЛНР» Игоря Корнета нагрудным знаком «Отличник полиции».

По данным СМИ боевиков, приказ о присвоении нагрудного знака подписан «министром внутренних дел ДНР» Диким.

По информации, награда дана «за большой личный вклад, сотрудничество и помощь органам внутренних дел в реализации государственной политики в области борьбы с преступностью и охраны общественного порядка».

Кроме того, пресс-служба «ведомства» напомнила, как в ноябре 2017 года «МВД ЛНР» провела операцию по «ликвидации украинской агентурной сети» в «администрации» главаря «республики».

СМИ боевиков пишут: «За успешное проведение спецоперации „Антитеррор“ лучшие сотрудники внутренних дел МВД ЛНР отмечены наградами исполняющего обязанности Главы Луганской Народной Республики Л.И. Пасечника, а учитывая то, что МВД ЛНР тесно сотрудничало с Министерством внутренних дел ДНР — удостоены медалей соседнего правоохранительного ведомства».