Песков ответил на вопрос о послании президента Федеральному собранию

По последним данным «Коммерсанта», текст послания «будет перекликаться» с тезисами предвыборной программы Владимира Путина.

Специалисты прогнозируют, что в процессе ежегодного послания Путин может огласить рекомендации, которые собрали его доверенные лица.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 1 марта.

Румянцев добавил, что Путин пообещал вложить в письмо все рекомендации избирательного штаба. «Он обещал, что вложит в письмо все наши рекомендации», — сообщил Румянцев РИА Новости. Ежегодный статус посланий закреплён в Конституции.

Необычность ситуации с посланием, по его словам, состоит в том, что в первый раз его оглашение отодвигается на несколько месяцев, в прошлые годы дата провозглашения могла сдвигаться максимум на некоторое количество дней. Официально перенос мероприятия не комментировался. До этого в СМИ сообщались различные варианты даты послания президента Федеральному Собранию.

В 2017-ом Путин не выступал с традиционным посланием. Разместить программу планировалось сразу после того, как президент выступит перед Федеральным собранием. Д. Медведев на посту президента обращался с посланием осенью либо декабре. Так, прошедшее выступление состоялось 1 декабря позапрошлого 2016 г.

Предполагается, что в рамках нынешнего послания Путин озвучит тезисы собственной предвыборной программы.