Порошенко и Меркель обсудили введение миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

Пресс-служба главы государства сообщает: «Петр Порошенко и Ангела Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе, и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

При этом особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения пленных в Донбассе. Собеседники подчеркнули необходимость продолжения совместной работы для их освобождения в ближайшее время. Также, Меркель и Порошенко обсудили состояние реализации минских договоренностей, отметив необходимость консолидации режима прекращения огня.