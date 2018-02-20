Порошенко объяснил, что помешало ему успешно окончить АТО

Антитеррористическая операция сыграла огромную роль на первом этапе отражения российской агрессии в Донбассе.

Так, Порошенко отметил: «В формате антитеррористической операции было освобождено более двух третей оккупированного Донбасса… Можем констатировать, что только прямое вторжение подразделений российской армии помешало полностью и успешно завершить АТО. Если бы у нас не было регулярных подразделений российской армии, которые пересекли границу, напали на украинскую армию, сомнений в эффективности завершения операции у меня нет».

По его словам, на первом этапе помехой в освобождении Донбасса стало полное разрушение предыдущей властью ВСУ, украинской разведки и спецслужб.

Глава государства подчеркнул: «Намеренно уничтожались украинские Вооруженные силы. Через механизмы присутствия иностранных агентов, распродажи войск, деморализации, преступного сокращения, ликвидации системы обеспечения, ликвидации системы подготовки кадров. Сегодня мы уже можем говорить, что усилиями предыдущего президента и министров армия была уничтожена».

Кроме того, он заверил, что сейчас благодаря выделению на оборону от 5% до 6% ВВП Украины, а также настойчивой работе можно констатировать, что «у Украины одна из наиболее эффективных армий в Европе».