Порошенко ожидает от Минобороны предложений по смене формата АТО

Президент Украины Петр Порошенко ждет предложений об изменении формата АТО в Донбассе и кандидатуру командующего объединенных сил.

Так, глава государства отметил: «Этот закон фиксирует наше право на самооборону согласно 51 статьи Устава ООН. Уверен, что ведущая роль для отпора агрессии ложится на плечи ВСУ. Поэтому Степану Тимофеевичу и Виктору Николаевичу у меня будет поручение, — я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений по изменению формата на выполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложение относительно положения об объединении в оперативный штаб».