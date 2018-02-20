В процессе совещания военного кабинета глава украинского государства Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Он обозначил, что закон усилит правовую базу применения Вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях. Как сообщает ТАСС, документ Порошенко подписал в прямом эфире украинских каналов. Закон «позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение», считает Захарченко. Об этом сообщается на странице политика в фейсбук. Документ был одобрен главой республики во время совещания военного кабинета сегодня.

Документ вступит в силу на другой день после официального размещения. В границах временно захваченных территорий в Донецкой и Луганской областях будет действовать особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения.

Отмечается, что границы и список районов и населенных пунктов временно захваченных территорий будет определять Порошенко по представлению Министерства обороны Украины. Он попросил участников совещания предложить кандидатуру командующего объединенных сил.

Президент подчеркнул, что принятый документ не нарушает минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины. В самом начале документа сообщается, что Российская Федерация «совершает правонарушение агрессии против государства Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории».

Верховная рада утвердила проект 18 января. Этот закон не спасет Порошенко и Александра Турчинова [секретарь Совета государственной безопасности и обороны Украины] от наказания за нарушение законов собственной страны.