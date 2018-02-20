Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Показать меню
Актуально
Бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора в MMA не состоится - 02:00 Бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора в MMA не состоится В Госдуме разработали закон, расширяющий возможности КДН - 02:01 В Госдуме разработали закон, расширяющий возможности КДН Медиапростор Украины: от трагедии к фарсу - 02:11 Медиапростор Украины: от трагедии к фарсу В Ливане проведут форум ректоров российских и арабских вузов - 02:12 В Ливане проведут форум ректоров российских и арабских вузов Изменение в генах толкает женщин на измены - 02:19 Изменение в генах толкает женщин на измены Хет-трик Макдэвида помог "Эдмонтону" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ - 02:22 Хет-трик Макдэвида помог В России отработали дозаправку в воздухе на Су-30СМ - 02:28 В России отработали дозаправку в воздухе на Су-30СМ Южноафриканец Кевин Андерсон стал победителем турнира в Нью-Йорке - 02:35 Южноафриканец Кевин Андерсон стал победителем турнира в Нью-Йорке Драма «Лед» первая по кассовым сборам в России - 02:40 Драма «Лед» первая по кассовым сборам в России Рады бы повоевать, да Россия не даёт - 02:51 Рады бы повоевать, да Россия не даёт Jaguar вернёт к жизни легенду в лице D-Type - 02:51 Jaguar вернёт к жизни легенду в лице D-Type Олимпиада-2018 в Пхенчхане: результаты сборной России, медальный зачет, - 03:07 Олимпиада-2018 в Пхенчхане: результаты сборной России, медальный зачет, расписание ОИ в Корее Запад наращивает информационное давление на Россию - 03:17 Запад наращивает информационное давление на Россию Украинский предприниматель сказал почему Запад боится Украину - 03:24 Украинский предприниматель сказал почему Запад боится Украину В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру - 03:35 В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру Ученые рассказали, кто кусается больнее всех в мире - 03:46 Ученые рассказали, кто кусается больнее всех в мире В Дагестане проведут учения с корабельной артиллерией - 03:46 В Дагестане проведут учения с корабельной артиллерией
» » Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса


Добавлено: 20 фев 2018 в 23:04, Категория: Политика
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

В процессе совещания военного кабинета глава украинского государства Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Он обозначил, что закон усилит правовую базу применения Вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях. Как сообщает ТАСС, документ Порошенко подписал в прямом эфире украинских каналов. Закон «позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение», считает Захарченко. Об этом сообщается на странице политика в фейсбук. Документ был одобрен главой республики во время совещания военного кабинета сегодня.

Документ вступит в силу на другой день после официального размещения. В границах временно захваченных территорий в Донецкой и Луганской областях будет действовать особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения.

Отмечается, что границы и список районов и населенных пунктов временно захваченных территорий будет определять Порошенко по представлению Министерства обороны Украины. Он попросил участников совещания предложить кандидатуру командующего объединенных сил.

Президент подчеркнул, что принятый документ не нарушает минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины. В самом начале документа сообщается, что Российская Федерация «совершает правонарушение агрессии против государства Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории».

Верховная рада утвердила проект 18 января. Этот закон не спасет Порошенко и Александра Турчинова [секретарь Совета государственной безопасности и обороны Украины] от наказания за нарушение законов собственной страны.



Материалы по теме:

Порошенко подписал закон о реинтеграции ДНР и ЛНР
Порошенко подписал документ о реинтеграции Донбасса
МОЛНИЯ: Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса (ВИДЕО)
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
Добавлено: 20 фев 2018 в 23:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Аршавин прокомментировал ситуацию с уголовным делом против его жены Алисы

Аршавин прокомментировал ситуацию с уголовным делом против его жены Алисы

Делить имущество и детей помогут профессиональные медиаторы

Делить имущество и детей помогут профессиональные медиаторы

Песков подтвердил подготовку встречи Путина, Эрдогана и Роухани

Песков подтвердил подготовку встречи Путина, Эрдогана и Роухани

Арестантов СИЗО в случае психоза направят на принудительное лечение

Арестантов СИЗО в случае психоза направят на принудительное лечение

Загрузка...



Лента новостей
Данилюк: Украина пока не договорилась с МВФ по Антикоррупционному суду - 01:13 Данилюк: Украина пока не договорилась с МВФ по Антикоррупционному судуБригинец: Теперь против Украины уже официально воюют российские войска - 01:13 Бригинец: Теперь против Украины уже официально воюют российские войскаСтолтенберг: Мы не видим, чтобы кому-то из стран-членов НАТО угрожали «зеленые человечки» - 01:13 Столтенберг: Мы не видим, чтобы кому-то из стран-членов НАТО угрожали «зеленые человечки»Модный маникюр этого сезона, который сможет повторить каждая девушка (ФОТО) - 01:08 Модный маникюр этого сезона, который сможет повторить каждая девушка (ФОТО)Белый дом: Обама был слишком слаб, чтобы надавить на Россию - 01:00 Белый дом: Обама был слишком слаб, чтобы надавить на РоссиюБелый дом: Вмешательство России в американские выборы – это очевидный факт - 01:00 Белый дом: Вмешательство России в американские выборы – это очевидный фактХоккей на Олимпиаде-2018, мужчины - плей-офф: результаты матчей и расписание соревнований, - 00:55 Хоккей на Олимпиаде-2018, мужчины - плей-офф: результаты матчей и расписание соревнований, турнирная таблица по итогам ОИ в ПхенчханеИнфантино: Россия готова к ЧМ по футболу на 99%, остались последние штрихи - 00:50 Инфантино: Россия готова к ЧМ по футболу на 99%, остались последние штрихиРоссиянин Евгений Донской стартовал с победы на теннисном турнире в Делрэй-Бич - 00:50 Россиянин Евгений Донской стартовал с победы на теннисном турнире в Делрэй-БичВсе решится в Москве: ЦСКА сыграет второй матч 1/16 финала ЛЕ с "Црвеной Звездой" - 00:50 Все решится в Москве: ЦСКА сыграет второй матч 1/16 финала ЛЕ с Футболисты "Баварии" разгромили "Бешикташ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 00:50 Футболисты Гол Месси спас "Барселону" от поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Челси" - 00:50 Гол Месси спас США продолжат очень жесткую линию в отношениях с Россией, — Белый дом - 00:42 США продолжат очень жесткую линию в отношениях с Россией, — Белый домИз-за гриппа в Самарской области закрыли более 30 школ - 00:41 Из-за гриппа в Самарской области закрыли более 30 школ
Последние новости
Постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал подписание Порошенко закона о Донбассе - 01:55 Постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал подписание Порошенко закона о Донбассе Три человека погибли в Эквадоре в результате крушения вертолета - 01:55 Три человека погибли в Эквадоре в результате крушения вертолета В школах США собираются создать отряды вооруженных учителей для обороны от стрелков - 01:49 В школах США собираются создать отряды вооруженных учителей для обороны от стрелков США собираются приучить Россию к своему присутствию в Чёрном море, — CNN - 01:46 США собираются приучить Россию к своему присутствию в Чёрном море, — CNN Госдеп предписал дипмиссиям США отговаривать страны от деловых связей с РФ - 01:44 Госдеп предписал дипмиссиям США отговаривать страны от деловых связей с РФ СМИ: Здание ГСУ СК по Московской области загорелось в центре Москвы - 01:44 СМИ: Здание ГСУ СК по Московской области загорелось в центре Москвы "Челси" в матче ЛЧ с "Барселоной" был очень близок к идеальной игре - Конте - 01:39 В сирийском ополчении опровергают сообщения об отступлении от Африна - 01:33 В сирийском ополчении опровергают сообщения об отступлении от Африна СРОЧНО: В Москве загорелось здание Главного следственного управления СК по Московской области - 01:22 СРОЧНО: В Москве загорелось здание Главного следственного управления СК по Московской области НАТО не видит угрозы странам-членам альянса со стороны РФ - 01:22 НАТО не видит угрозы странам-членам альянса со стороны РФ Японские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС - 01:22 Японские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС Порошенко и Меркель обсудили миротворцев на Донбассе - 01:13 Порошенко и Меркель обсудили миротворцев на Донбассе Перевод NY Times: Коррупция в Украине подрывает деятельность вооруженных сил - 01:13 Перевод NY Times: Коррупция в Украине подрывает деятельность вооруженных сил
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"