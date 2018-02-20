Порошенко призвал бороться против вызовов «русского мира»

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинскому народу с поздравительным обращением по случаю Дня героев Небесной Сотни. Текст обращения украинского лидера опубликован на его официальном сайте.

Напомним, Небесной Сотней на Украине называют 107 погибших во время противостояния на Майдане в феврале 2014 года.

В обращении Порошенко говорится: «Подвиг бесстрашных рыцарей, вооруженных лишь брусчаткой и любовью к Украине, четыре года назад сплотил весь цивилизованный мир в поддержку нашего выбора и в настоящее время продолжает вдохновлять миллионы украинских патриотов на решительную борьбу против гибридных вызовов "русского мира"».

Кроме того, Порошенко заявляет, что единственно верным дальнейшим путем для Украины является «освобождение от агрессора оккупированной части Донбасса и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма».