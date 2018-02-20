Порошенко призвал бороться против вызовов «русского мира»

Показать меню
Актуально
Ученые обнаружили новую форму света - 13:46 Ученые обнаружили новую форму света Американка арестована после крещения дочери - 13:46 Американка арестована после крещения дочери В Киеве началась акция сторонников Саакашвили - 13:52 В Киеве началась акция сторонников Саакашвили В Киеве закрыли 6 станций метро из-за сообщения о минировании - 13:52 В Киеве закрыли 6 станций метро из-за сообщения о минировании Авиакомпания: В районе крушения иранского самолета были плохие погодные условия - 13:52 Авиакомпания: В районе крушения иранского самолета были плохие погодные условия Военный духовой оркестр выступил перед ветеранами и Юнармейцами в Новосибирске - 13:56 Военный духовой оркестр выступил перед ветеранами и Юнармейцами в Новосибирске В главной базе Балтийском флоте проходят учения дивизиона быстроходных - 13:56 В главной базе Балтийском флоте проходят учения дивизиона быстроходных десантных катеров Если вы найдем инопланетян, что с нами будет? - 14:00 Если вы найдем инопланетян, что с нами будет? Встреча «ветеранов» Дебальцевского котла (ВИДЕО) - 14:07 Встреча «ветеранов» Дебальцевского котла (ВИДЕО) Протесты в Киеве: метро закрыто, колонны идут по городу — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. - 14:07 Протесты в Киеве: метро закрыто, колонны идут по городу — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с РВ На месте крушения Ан-148 завершилась поисковая операция - 14:09 На месте крушения Ан-148 завершилась поисковая операция Иранский самолет попал в пыльную бурю и врезался в гору - 14:14 Иранский самолет попал в пыльную бурю и врезался в гору Путин принес соболезнования Роухани в связи с авиакатастрофой в Иране - 14:14 Путин принес соболезнования Роухани в связи с авиакатастрофой в Иране Порошенко примет участие в судебном процессе по событиям на Майдане - 14:14 Порошенко примет участие в судебном процессе по событиям на Майдане Спецоперация «Смерть России». Украинские националисты хотят крови, а Киев - 14:14 Спецоперация «Смерть России». Украинские националисты хотят крови, а Киев умывает руки Израиль обвинил военизированные организации Палестины в подрыве патруля в - 14:14 Израиль обвинил военизированные организации Палестины в подрыве патруля в секторе Газа
» » Порошенко призвал бороться против вызовов «русского мира»

Порошенко призвал бороться против вызовов «русского мира»


Добавлено: 20 фев 2018 в 13:34, Категория: Новости на сегодня
Порошенко призвал бороться против вызовов «русского мира»

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинскому народу с поздравительным обращением по случаю Дня героев Небесной Сотни. Текст обращения украинского лидера опубликован на его официальном сайте.

Напомним, Небесной Сотней на Украине называют 107 погибших во время противостояния на Майдане в феврале 2014 года.

В обращении Порошенко говорится: «Подвиг бесстрашных рыцарей, вооруженных лишь брусчаткой и любовью к Украине, четыре года назад сплотил весь цивилизованный мир в поддержку нашего выбора и в настоящее время продолжает вдохновлять миллионы украинских патриотов на решительную борьбу против гибридных вызовов "русского мира"».

Кроме того, Порошенко заявляет, что единственно верным дальнейшим путем для Украины является «освобождение от агрессора оккупированной части Донбасса и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма».



Материалы по теме:

Порошенко подписал закон о строительстве музея Небесной сотни
Порошенко: Небесная сотня – движущая сила окончательного выхода из империи
Порошенко открыл в Страсбурге звезду Небесной сотне
Порошенко обсудил ситуацию в Донбассе с Хиллари Клинтон
Добавлено: 20 фев 2018 в 13:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Ученые создали гибридные наночастицы против рака

Ученые создали гибридные наночастицы против рака

"Человек года-2017". Лауреаты в номинации "Деятель искусств года"

Советник Асада поставила точку в истории с погибшими военными РФ в Сирии

Советник Асада поставила точку в истории с погибшими военными РФ в Сирии

«Песконавки в сборе»: дочь Дмитрия Пескова показала семейное фото из бани

«Песконавки в сборе»: дочь Дмитрия Пескова показала семейное фото из бани

Загрузка...



Лента новостей
Для чего на самом деле Польша строит забор на границе с Украиной? - 13:11 Для чего на самом деле Польша строит забор на границе с Украиной?Похоже на Сталинград: ветеран АТО поделился воспоминаниями о битве за Дебальцево - 13:08 Похоже на Сталинград: ветеран АТО поделился воспоминаниями о битве за ДебальцевоЕще четверо российских актеров попали в базу «Миротворца» - 13:08 Еще четверо российских актеров попали в базу «Миротворца»Авиасообщение России с Египтом возобновится в апреле - 13:07 Авиасообщение России с Египтом возобновится в апрелеВ Верховном суде задумались о смягчении наказания за репост - 13:07 В Верховном суде задумались о смягчении наказания за репостКукурузный пояс США оказывает влияние на местный климат - 13:06 Кукурузный пояс США оказывает влияние на местный климатФранцузский актер Жерар Депардье намерен переехать в Алжир - 13:05 Французский актер Жерар Депардье намерен переехать в АлжирГруппа популярных российских актеров попали в базу «Миротворца» - 13:05 Группа популярных российских актеров попали в базу «Миротворца»EgyptAir в апреле намерен запустить рейсы в Москву - 13:01 EgyptAir в апреле намерен запустить рейсы в МосквуНовая плоскость конфликта: британские СМИ оценили атаку США на российских добровольцев в Сирии - 13:01 Новая плоскость конфликта: британские СМИ оценили атаку США на российских добровольцев в СирииСиноптик заявил о начале «арктического вторжения» в Москве - 13:01 Синоптик заявил о начале «арктического вторжения» в МосквеВ одном из отелей на востоке Афганистана прогремел взрыв - 13:01 В одном из отелей на востоке Афганистана прогремел взрывЭксперт назвал новость о гибели в Сирии 50 россиян работой украинских «троллей» - 13:01 Эксперт назвал новость о гибели в Сирии 50 россиян работой украинских «троллей»Медведев призвал создавать в России условия для перспективных ученых и инноваторов - 13:01 Медведев призвал создавать в России условия для перспективных ученых и инноваторов
Последние новости
Либерж Кпадону начнет готовиться к съемкам - 13:39 Либерж Кпадону начнет готовиться к съемкам Марго Овсянникова задумалась над тем, чтобы покинуть проект - 13:39 Марго Овсянникова задумалась над тем, чтобы покинуть проект Порошенко с супругой почтил память Героев Небесной Сотни - 13:36 Порошенко с супругой почтил память Героев Небесной Сотни Сталлоне прокомментировал свою «смерть»: «Здорово восстать из мертвых» - 13:35 Сталлоне прокомментировал свою «смерть»: «Здорово восстать из мертвых» В Славянске почтили память геройски погибшего Владимира Рыбака - 13:35 В Славянске почтили память геройски погибшего Владимира Рыбака В Госдуме возмущены отказом Украины от миротворцев из Беларуси - 13:35 В Госдуме возмущены отказом Украины от миротворцев из Беларуси Центральный военно-морской музей развернул в Петербурге три уникальных выставки - 13:35 Центральный военно-морской музей развернул в Петербурге три уникальных выставки Москвичам предложили варианты покупки квартир за доплату в рамках реновации - 13:34 Москвичам предложили варианты покупки квартир за доплату в рамках реновации Порошенко призвал бороться против вызовов «русского мира» - 13:34 Порошенко призвал бороться против вызовов «русского мира» Футболисты тульского "Арсенала" победили "Динамо" из Вране в контрольном матче - 13:26 Футболисты тульского Facebook дали месяц для объяснения причин блокировки Кадырова - 13:21 Facebook дали месяц для объяснения причин блокировки Кадырова Американская армия готовится к «многодоменной войне» - 13:21 Американская армия готовится к «многодоменной войне» Эрдоган пообещал в «ближайшие дни» окружить Африн - 13:21 Эрдоган пообещал в «ближайшие дни» окружить Африн
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"