Порошенко с супругой почтил память Героев Небесной Сотни

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной почтил память украинцев, погибших во время Революции Достоинства.

Порошенко отметил: «Герои Небесной Сотни — настоящие ангелы-хранители Украины. Они отдали самое главное, что у них было — свои жизни — за лучшую долю для нас, навсегда став ориентиром для будущих поколений свободных украинский».

Также, он подчеркнул, что «сооружение Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни — Музея Революции достоинства имеет огромный политический вес и соответствует ожиданиям общества».