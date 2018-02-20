Поставка антрацита из США усилила связи Украины с Трампом

Соглашение об импорте антрацитового угля из США в Украину было не только коммерчески выгодно, но и политически целесообразно.Об этом Reuters сообщил представитель украинской государственной компании, которая импортировала уголь.Для президента США Дональда Трампа это соглашение предоставило необходимые заказы для американского штата Пенсильвания, где добывают уголь. Ведь, как отмечает агентство, во время предвыборной кампании Трамп фокусировался на избирателях из этого региона.Отмечается, что в последние годы этот штат переживает спад производства из-за перехода в стране на газ и возобновляемую энергетику.Этот переход на возобновляемую энергетику, стимулирует американские угольные компании искать новых покупателей в Азии и среди восточноевропейских стран, которые пытаются диверсифицироваться от российских поставок.Украинской стороне это соглашение помогло показать свою пользу для Белого дома на фоне войны на Донбассе и срыва поставок угля из оккупированных территорий.Как отмечает Reuters отношения между двумя странами улучшились после встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом в Вашингтоне 20 июня 2017 года."Встреча с Трампом была ключевым моментом, важным этапом", - сообщил агентству представитель украинского правительства на условиях анонимности.Американцы создали особые запасы, поставляя уголь в Украину."Я чувствовал, что для них это важно", - сказал источник, присутствовавший на переговорах, включая встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.Сам Трамп после встречи с Порошенко заявил, что хочет продавать уголь Украине."Украина уже рассказывает нам, что они сейчас нуждаются в миллионах и миллионах тонн ... Мы хотим продать это им, и всем остальным во всем мире, кто в этом нуждается", - заявил он.Кроме того, это соглашение помогло усилить Украину, заявил министр торговли США Уилбур Росс.Это соглашение помогло "усилить ключевого стратегического партнера против региональных притеснений, которые стремятся подорвать интересы США", - сказал он.Как отмечает агентство, после заключения угольного соглашения, администрация Трампа заявила, что рассматривает возможность поставки оборонительного оружия в Украину для противостояния российским боевикам.А в конце декабря 2017 года в Государственном департаменте США уже приняли соответствующее решение.Как известно, в конце июля 2017 года государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" договорилась о поставке антрацитового угля с горнодобывающей компанией XCoal Energy and Resources (Пенсильвания, США).Ожидалось, что американская компания поставит в Украину около 700 тысяч тонн антрацитового угля и 1-я партия объемом 85 тыс. тонн уже прибыла в Украину уже в августе-сентябре 2017 года.Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что закупка угля в Соединенных Штатах Америки является оправданным шагом.