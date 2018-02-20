Президент Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса (видео)

Сегодня президент Украины Петр Порошенко подписывает закон о реинтеграции Донбасса.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 18 января приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Датой начала оккупации со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года. При этом на Россию, как государство-агрессора возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях.

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