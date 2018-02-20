Пушилин о законе по реинтеграции Донбасса: «Он не сможет спасти Порошенко»

Закон о реинтеграции Донбасса, который сегодня подписал президент Украины Петр Порошенко, не спасет лидеров Украины «от возмездия за насилие против мирного населения региона».

Такое заявление сделал «глава делегации ДНР» в Минске Денис Пушилин. Так, он отметил: «Подписанный украинским президентом закон о „реинтеграции“, принятый с нарушением действующего законодательства Украины и международных конвенций, лишь запоздалый способ узаконить все то насилие, которое так смело применяется против жителей Республик».

При этом Пушилин подчеркнул, что документ дает полное право Киеву применять регулярные войска, «но он не сможет спасти руководство Украины в лице Порошенко и Турчинова от наказания за геноцид народа Донбасса и нарушение всех возможных законов».