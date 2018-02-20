Работал за еду и сигареты: в Дружковке задержан боевик «ДНР»

В Дружковке Донецкой области полицейскими был задержан местный житель, сотрудничавший с боевиками ОРДО.

Отдел коммуникаций Краматорского отдела полиции Донецкой области сообщает, что факт причастности мужчины к «ДНР» был установлен во время проверки у него документов. Стало известно, что 28-летний мужчина начал сотрудничать с ними с середины апреля 2014 года, когда Дружковку захватили боевики «ДНР».

В полиции сообщили: «Узнав от людей, что за помощь в несении службы на блокпосту можно получить еду и сигареты, мужчина, не раздумывая, устроился добровольцем. Сначала помогал НВФ обустраивать место расположения шинами, а потом осматривать проходной транспорт. С палкой в руках новобранец проверял багаж и лиц, пересекавших блокпост. Уже через две недели местный житель разочаровался в благих намерениях приспешников и покинул их ряды, надеясь на безнаказанность».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.