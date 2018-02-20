Россия ответила на обвинения во «вмешательстве» в выборы в Мексике

Посол России в Мексике Эдуард Малаян в понедельник опроверг сообщения о планах Москвы вмешаться в предстоящие всеобщие выборы с тем, чтобы повлиять на их исход.

«Выбор президента Мексики — это дело мексиканских избирателей. Все заявления и предостережения, что Мексика должна проявить бдительность в отношении российского вмешательства, голословны и бездоказательны», — цитирует РИА «Новости« его заявление.

По словам дипломата, утверждать, что так называемая «доктрина Монро» остается в силе, означает не только не считаться с мировой реальностью, растущей многополярностью и глобализацией, но и «стремиться продолжать рассматривать Латинскую Америке как задний двор США».

Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил о признаках первого «российского вмешательства» в выборы мексиканского президента.

Лидер правящей Институционно-революционной партии Энрике Очоа, в свою очередь, заверил, что международные средства массовой информации «задокументировали» российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Напомним, что выборы в Мексике пройдут 1 июля.

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