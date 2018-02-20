Российский актер, попавший в «Чистилище»: «Я счастлив. Крым наш»

Российский актер театра и кино Анатолий Васильев заявил, что его не интересует факт попадания в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Так, он отметил: «Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Я действительно был на гастролях в Симферополе и в Севастополе. И я счастлив, что был там».

По его словам, он готовь вновь нарушить границу Украины и отправиться в аннексированный Крым: «Нас отлично принимали, и я поеду туда снова, если будет нужно. Крым наш, об этом разговоров быть не может никогда и ни с кем».