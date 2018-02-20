Саакашвили собираются допрашивать: стали известны причины

Бывшего президента Грузии собираются вызвать на допрос в рамках расследования дела сотрудников «Беркута», участвующих в расстрелах на майдане в феврале 2014 года.При этом, По словам представителя прокуратуры Алексея Донского, планируется, что сама процедура допроса будет проходить в режиме видеоконференции, так как политик был со скандалом выдворен из Украины несколько дней назад."Да, мы можем так утверждать. Вопрос в том, что Саакашвили был допрошен во время досудебного расследования и вопрос в том, что он не просто опроверг эту информацию, он привел такие факты, указывающие на то, что эти события, на которые указывают "грузинские актеры" просто не могли происходить... Мы очень надеемся, что где бы он, удастся найти возможность, чтобы хотя бы в режиме видеоконференции он дал показания в суде ", - сказал он.Пока неизвестно, когда именно будет назначена дата допроса, но он должен пройти в самое ближайшее время.