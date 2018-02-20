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«Сдали местные»: на Донетчине полиция задержала трех боевиков «ДНР»


Добавлено: 20 фев 2018 в 23:56, Категория: Украина
«Сдали местные»: на Донетчине полиция задержала трех боевиков «ДНР»

В Донецкой области правоохранители выявили 3 человек, состоявших в незаконных вооруженных формированиях «ДНР» в 2014 году.

Так, в Нацполиции отметили, что выявить лиц, причастных к оккупации региона правоохранителям помогли местные жители. В ходе оперативно-профилактической отработки участковые получили информацию сразу о трех жителей Славянского района, которые в 2014 году содействовали оккупантам «ДНР».

Полицейские задержали наемников, блокировавших военную технику ВСУ вблизи г. Карачун, а затем несли службу на блокпостах «ДНР». Задержанным 36, 42 и 48 лет.

Они рассказали, что в их поселок приехали вооруженные люди в военной форме, без опознавательных знаков и в балаклавах. Затем, они собрали местных жителей и предложили желающим пополнить ряды «ополченцев». Через некоторое время для массовки на блокпосты стали приезжать автобусы с подставными лицами — ни один из мужчин не ориентировался на местности. Их задачей было блокировать проезд техники ВСУ, провоцировать украинских военных и агитировать людей пополнять ряды бандформирований.

Когда город был освобожден от оккупантов, а большая часть сторонников «ДНР» дезертировал, мужчины тщательно начали скрывать свою измену. Однако, сотрудники полиции собрали доказательства пособничества террористам.

Действия злоумышленников квалифицируются по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.



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Добавлено: 20 фев 2018 в 23:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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