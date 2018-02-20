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Сейчас Россия проигрывает Украине, но это еще не конец, - политолог


Добавлено: 20 фев 2018 в 12:29, Категория: Политика
Сейчас Россия проигрывает Украине, но это еще не конец, - политолог
Несмотря на промежуточные успехи Украины, РФ все еще располагает целым рядом козырей по Донбассу, саботируя минские соглашения.

Такое мнение озвучил российский политолог Лилия Шевцова. Также он отметил, что сейчас Россия уже успела адаптироваться к внешнему давлению, поэтому ситуацию изменят только новые санкции.

"Далее смотрим: европейский бизнес – Total, Siemens, Daimler и т.д. – очень жестко выступает за восстановление связей с Москвой. Учтем антиамериканизм европейской элиты: европейцы не любят Путина и Кремль, но, возможно, еще больше некоторые не любят Трампа. Антиамериканизм толкает многих – в Италии, Франции – в сторону диалога с Кремлем", – добавила Шевцова.

Из этого можно сделать вывод, что РФ еще имеет несколько способов захватить влияние в Украине и на международной арене.


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Добавлено: 20 фев 2018 в 12:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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