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Школьники устроили лежачий протест у Белого Дома из-за бойни во Флориде


Добавлено: 20 фев 2018 в 01:14, Категория: Новости на сегодня
Школьники устроили лежачий протест у Белого Дома из-за бойни во Флориде

Американские школьники, протестующие против свободного ношения оружия в стране, устроили лежачую забастовку у Белого дома в Вашингтоне.

Об этом в понедельник сообщает телеканал CBS. При этом сообщается, что школьники улеглись на тротуар ровно на три минуты, продемонстрировав тем самым, как быстро стрелок, убивший в школе города Паркленд на юге Флориды 17 человек, мог получить оружие.

«Учащиеся провели лежачий протест рядом с Белым домом, призывая тем самым провести реформу, связанную с огнестрельным оружием, в связи со стрельбой, произошедшей в Паркленде, штат Флорида», - говорится в сообщении.

Напомним: стрельба в школе города Паркленд произошла под конец учебного дня 14 февраля. 19-летний Николас Круз из полуавтоматической винтовки расстрелял учащихся, включив предварительно вы школе пожарную сигнализацию, чтобы выманить всех из классов. Жертвами Круза стали 17 человек, большая часть из которых подростки.

 

WATCH: Students led a "lie-in" protest for gun reform outside of the White House in wake of last week's Parkland, Florida, shooting. Looking to symbolize how quickly the gunman was able to obtain an assault rifle, they remained on the ground for three minutes pic.twitter.com/p6y6HCSGxl

— CBS News (@CBSNews) 19 февраля 2018 г.


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Добавлено: 20 фев 2018 в 01:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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