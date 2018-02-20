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Сильвестр Сталлоне посмеялся над собственным некрологом


Добавлено: 20 фев 2018 в 18:29, Категория: Политика
Сильвестр Сталлоне посмеялся над собственным некрологом

Авторы этих постов написали, что якобы Сталлоне скрывал какую-то смертельную болезнь. Сообщалось, что он скончался от рака простаты в своем доме в Лос-Анджелесе.

В социальных сетях распространяют фальшивые новости о смерти голливудского артиста Сильвестра Сталлоне.

Новость быстро распространили иные группы и фанаты сообщества, сделав репосты. Что он скрывал свою болезнь, однако так и не смог с ней справиться.

В своем социальная сеть Instagram голливудская звезда призвал почитателей игнорировать глупости о собственной смерти. Сильвестр Сталлоне не мертв!»; «Боже, я подумал, что Сильвестр Сталлоне действительно мертв! Первый раз возникла запись о том, что Сильвестр Сталлоне умер в автокатастрофе в Австралии. Сильвестр Сталлоне жив-здоров и все еще может ударить. Как выяснилось позже, легенда кино живее всех живых и вовсю работает над новыми кинокартинами.

Среди «смертей» Сталлоне было обвинение в домогательстве. Их настораживает, что размещена была не свежая фотография, а фанпостер.



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Добавлено: 20 фев 2018 в 18:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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