СМИ: Евросоюз прекращает работу по модернизации КПП с Украиной

Евросоюз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной, поскольку появились сомнения в «способности Киева проводить реформы в обмен на миллиарды европейской помощи».

Так, проект по модернизации шести украинских КПП на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией был основан в 2014 году. Он был направлен на сокращение сроков пересечения границ и совершенствование таможенных процедур.

По данным СМИ, проект закрыли после ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков. Представитель Евросоюза сообщил: «После нашей оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены вовремя. Шесть проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются».