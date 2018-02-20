СМИ: Граждан США и Украины задержали за съемку здания разведки Сербии

Сербская военная полиция задержала двух граждан США и двух украинок за съемку бывшего здания Генштаба. Об этом сообщает b92.

Как отмечается, в здании находится Военно-разведывательное агентство Сербии и сербское Агентство военной безопасности. Как сообщается, задержанные пытались снять здание с беспилотника.

Одиннадцатого февраля сотрудники Госпогранслужбы Украины вместе с полицией задержали пытавшегося пробраться в зону отчуждения Чернобыльской АЭС азербайджанского туриста. Сообщалось, что 39-летний житель Баку был задержан в Киевской области.