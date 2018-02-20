Собчак сообщила, кто спонсирует ее предвыборную кампанию

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак назвала спонсоров своей предвыборной кампании

Она уточнила, что среди ее спонсоров совладелец Yota Devices Сергей Адоньев, издатель журнала Inс. на России Владимир Палихата и многие другие.

По ее словам, она назвала только тех людей, которые согласились на публичную поддержку ее кампании. Кроме того, она назвала петербургского предпринимателя Александра Рослякова, владельца сети клубов SportLife Вадима Расковалова и его жену, искусствоведа Яну Расковалову, а также бывшего заместителя директора Федеральной службы налоговой полиции Анатолия Цыбулевского и владельца холдинга российской версии журнала Forbes Александра Федотова.

Собчак уточнила, что без Адоньева «этой кампании, возможно, не произошло бы». При этом конкретные суммы вложений предпринимателей в ее кампанию она не назвала.